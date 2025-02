The Voice Senior, "la mia seconda vita": sapete chi è questa signora?

22 febbraio 2025 a

Non c'è solo Anna Oxa, vip "in incognito", a conquistare i 4 giudici e i telespettatori a casa di The Voice Senior. La prima puntata della nuova edizione dello show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto come sempre da Antonella Clerici (e che vede in giuria Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè) è dominata dalla performance incredibile di Maria Castiglione.

L'arzilla signora, 77 anni splendidamente portati proveniente da Erice (Trapani), ha osato l'inosabile portando sul palco niente meno che Un colpo al cuore, della immensa Mina. Inavvicinabile per tutti, la Tigre di Cremona. Per tutti, o quasi.

"La musica è la mia seconda vita", ha raccontato la concorrente davanti ai figli commossi e felici. "Tu sei l'emblema di questo programma", si è complimentato D'Alessio. E Arisa si è spinta un po' più in là: "Se tu incidessi un disco, io l'ascolterei tutto dall'inizio alla fine". Alla fine è stata Maria a dover scegliere in quale squadra gareggiare, privilegiando quella di D'Alessio perché cresciuta proprio con la grande musica napoletana.