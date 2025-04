La volta buona, Diana Puddu vuota il sacco: "Cosa ha fatto D'Alessio per me"

"Com'è Gigi come coach? Lui ti ha voluto e lui ti ha fatto anche esibire durante un suo concerto": Caterina Balivo lo ha chiesto alla sua ospite, l'ex vincitrice di The Voice Senior Diana Puddu, a La Volta Buona su Rai 1, riferendosi a Gigi D'Alessio, coach del programma. "Sì - ha confermato la cantante - è stato di una gentilezza unica secondo me. Lui aveva un'unica data in Sardegna, a Golfo Aranci, e mi ha invitata davanti al suo pubblico, che era immenso. E mi ha fatto cantare 'Ti sento'. E' stata per me una grande occasione".

"L'avresti mai detto superati i 60 anni?", le ha chiesto la conduttrice. "Ma assolutamente no, questo per me è un mondo tutto nuovo", ha detto la Puddu, 61 anni, la cui vita è sicuramente cambiata dopo la vittoria della trasmissione. Il concerto a cui l'ha invitata l'artista napoletano si era tenuto il 25 luglio dell'anno scorso.