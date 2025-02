Selvaggia Lucarelli, impensabile dopo Verissimo: "Cosa volevo dire su Chiara Ferragni"

24 febbraio 2025 a

a

a

Nel corso della puntata di sabato 23 febbraio di Verissimo, in onda su Canale 5, Silvia Toffanin ha aperto con un'attesissima intervista a Selvaggia Lucarelli, che ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata. Quale? La giornalista ha rivelato di provare empatia nei confronti dell’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni.

Parole che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social: davvero Selvaggia Lucarelli lo ha detto? Dopo aver cannoneggiato contro la Ferragni per anni? E proprio per tutto questo stupore, la stessa Lucarelli ha voluto di chiarire la sua posizione attraverso un post su Instagram, spiegando meglio il suo punto di vista: "Riguardo la Ferragni intendevo dire che non ha senso stare lì a sottolineare la vicenda Pandoro se pubblica una foto al mare o una con il nuovo fidanzato".

"Due costole rotte a Sanremo. E mia mamma...": la drammatica confessione di Kekko

Nel messaggio. condiviso nelle storie del suo profilo social, la blogger ha anche affrontato un'altra questione, parlando delle ragioni per le quali Chiara Ferragni non ha mai chiesto scusa sul cosiddetto pandoro Gate. A tal proposito, ha spiegato: "Non si è mai scusata e si professa innocente nonostante abbia pagato multe e risarcimenti, è vero, ma finché c’è un procedimento penale in corso non lo farà, perché non PUÓ...". Infine, Selvaggia si è detta scettica sul fatto che la Ferragni un giorno si possa davvero scusare: "E non è neppure detto che accadrà mai...", ha concluso.