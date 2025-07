Fedez-Gassman, rissa a distanza: "Solo rompere i c***", "Basta studiare"

Scintille tra Alessandro Gassmann e Fedez. Al centro l'inquinamento e i jet privati. Ospite de La Zanzara, il rapper aveva attaccato Ultima generazione e la sua attivista Ester Goffi. Per Fedez protestano "solo per rompere i cog***ni. Mi piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri". Parole non passate inosservate. E così l'attore, molto attivo sul fronte della sostenibilità ambientale, risponde per le rime: "Nel mondo dello sti ca**i tanto lo fanno tutti, così ben descritto e avallato da Fedez, l’'impatto dei jet privati sul clima sarebbe ininfluente. Chi invece ha studiato ci dice esattamente il contrario".

Gassmann infatti è molto noto per l'impegno profuso nella causa ambientale. A lui è stato consegnato il Premio ReWriters per la sostenibilità sociale giunto alla quarta edizione. Il premio è assegnato dall’Associazione culturale ReWriters a chi si è contraddistinto per aver contribuito attivamente alla "riscrittura" dell'immaginario contemporaneo, creando nuovi modelli di ruolo nell’ottica della sostenibilità sociale.