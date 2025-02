Affari tuoi, "come a scienze umane": De Martino e le pacchiste, questo fermo immagine diventa un caso

26 febbraio 2025 a

Al clima da villaggio turistico che ormai si respira ad Affari tuoi, gestione Stefano De Martinio, martedì sera ha fatto da contraltare la mestizia per la partita di Marco, sfortunato concorrente dalla Toscana tornato a casa con un pugno di mosche in mano.

Cominciamo dagli aspetti più entusiasmanti dell'ultima puntata del quiz show dell'access prime time di Rai 1. Due i temi che hanno fatto impazzire i telespettatori. Il primo, le quote rosa introdotte da De Martino che sta raggiungendo un record storico: tra tutti i pacchisti, è rimasto solo un uomo. "La classe delle scienze umane con un unico alunno maschio be like", commenta una telespettatrice condividendo l'immagine emblematica dello studio quasi interamente femminile.

Secondo: un cambio giudicato epocale o giù di lì dagli appassionati. Lo stacchetto "ufficiale" del programma non è più il tormentone Sesso e samba di Tony Effe e Gaia, ma Anema e Core di Serena Brancale, portata sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. "Nuovo balletto approvatissimo", esulta un utente su X. "Sesso e samba ha camminato affinché Anema e core corresse", è l'interpretazione filosofica della staffetta musicale.

De Martino, tra l'altro, sempre più in trance sanremese si è pure concesso un siparietto divertente cantando al Dottore Tu con chi fai l'amore dei The Kolors: "Stasera, domani, chissà... 'na volta...", se la ride il conduttore.

E Marco? Dopo aver rifiutato un'offerta da 30mila euro del Dottore, e poi altri 20mila e 15mila, ha bruciato 300mila e 100mila euro ritrovandosi con un pacco blu da un lato (1 euro) e uno rosso, da 50mila. Il concorrente, imperterrito, è andato a sbattere ritrovandosi con nel pacco una vittoria simbolica da un euro. No, non c'è stato niente da festeggiare.