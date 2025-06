Affari Tuoi, è morta Harley Zuriatti: era la pacchista del Friuli Venezia Giulia

Lutto ad Affari Tuoi. Harley Zuriatti, ex pacchista del programma televisivo in onda su Rai 1, è morta a 29 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro all'utero. Era stata pacchista per la regione Friuli Venezia Giulia nell'aprile del 2024 e aveva vinto 20mila euro. Già ai tempi dello show, allora condotto da Amadeus, aveva parlato ai telespettatori della sua malattia. La triste notizia è stata resa pubblica da suo marito Andrea Fiorillo: "Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l'ultimo saluto come merita".

Pochi dopo la messa in onda della puntata di Affari Tuoi si sarebbe operata all'utero. La ragazza ha poi dedicato la sua partecipazione a tutti i malati oncologici: "Siamo giovani e abbiamo avuto un anno devastante - aveva raccontato Harley in puntata -. Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l'occasione, salutando tutti i malati oncologici, io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare a andare avanti".