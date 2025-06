Affari Tuoi, catastrofe-Franco: ecco come si rovina il matrimonio

Eccoci ancora Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi e del Dottore, campione in termini di share, sera dopo sera, su Rai 1. La puntata in questione è quella di giovedì 20 giugno, a misurarsi con la sorte tocca a Franco, in rappresentanza del Veneto, poiché di Padova. Lavora nell’industria automobilistica, è papà di due bambini e gioca in coppia con la moglie Silvia. Il loro pacco è il numero 16, e lo Spirito veneto si sente: la specialità che li rappresenta è lo Spritz.

Franco, senza preferenze per numeri specifici, affida la sua partita al caso. “Gioco con le Regioni”, afferma deciso, iniziando con la Basilicata: la scelta si rivela perfetta, nel pacco ci sono solo 1 euro, accompagnati dalle note di Tutta l’Italia di Gabry Ponte. I successivi cinque tiri sembrano scritti da un copione fortunato: escono nell’ordine 1 euro, 20 euro, il pupazzo Gennarino, 10 euro e 75mila euro. A questo punto, arriva la prima proposta del Dottore: 39mila euro. Ma Franco rifiuta.

Il gioco continua con l’apertura del pacco numero 4, appartenente alla Campania: contiene 5mila euro. A seguire, vengono eliminati il pacco con lo Spritz e quello da 200 euro. Il Dottore cambia strategia e propone lo scambio del pacco, ma anche stavolta Franco dice no.