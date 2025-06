Affari Tuoi, il dramma di Valentina: zero o 300mila euro? Come va a finire

La loro storia inizia già con una nota romantica (e un po’ ironica): "Già ci conoscevamo, poi a una cena è scattata la scintilla" racconta lui. Ma lei mette subito le cose in chiaro: "In realtà all’inizio mi stava antipatico, ora vorrebbe andare a convivere". Tra riti scaramantici e piccoli gesti portafortuna , Valentina chiede al suo compagno di indossare le mutande al contrario. Lui, però, confessa di non averlo fatto, e lei commenta: "Ci siamo buttati un po’ di sale alle spalle però". Come da tradizione, il momento gastronomico non manca: Thanat entra in studio con la rocciata, dolce tipico umbro, che viene poi assegnata alla Lombardia.

Eccoci ancora qui, ancora una volta ad Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino , il game show dei pacchi e del Dottore in onda ogni sera su Rai 1. E ogni sera gli ascolti sono da vertigine. La puntata in questione è quella di sabato 21 giugno, la protagonista chiamata a misurarsi con la sorte viene dall'Umbria: è Valentina, titolare di un negozio di abbigliamento. Ad accompagnarla in questa sfida con il destino c’è il suo fidanzato Matteo, seduto al suo fianco mentre lei tiene stretto il pacco numero 19.

La partita inizia subito con diversi colpi bassi: via dal tabellone i 30mila euro, 100 euro, 200mila euro, 500 euro e i 100mila euro. De Martino commenta con ironia: "Me lo sentivo, la pacchista ha occhiali troppo grandi e troppo rossi". Arriva la prima proposta del Dottore : un cambio pacco. Matteo è titubante, ma Valentina decide di rischiare e lascia il numero 19 per prendere il 18: "Non mi dice nulla questo numero, è vero che il destino me lo ha fatto prendere ma accetto il cambio". Il pacco iniziale rimane comunque sigillato per il momento. Dopo un piccolo colpo di fortuna, arriva un’altra delusione: i 50mila euro vengono eliminati.

Il Dottore propone un primo assegno da 24mila euro, rifiutato senza esitazioni. Dopo l’eliminazione dei 15mila euro, dei 20 euro (spediti in Valle d’Aosta) e dei 5mila euro, si ripresenta la proposta di un cambio. Ma Valentina è diffidente: "Perché ce lo offre? Ci vuole togliere qualcosa? Non me la sento, rifiutiamo". Poco dopo, un altro duro colpo: fuori anche i 75mila euro. Lei, delusa, si limita a dire "va bene". Pasquale Romano decide di lanciare una nuova dinamica: il tiro a carte. Valentina pesca di nuovo l’offerta da 24mila euro. "Tosta, ma rifiutiamo", dice.

Il clima si fa sempre più teso: dopo l’uscita dell’1 euro, il Dottore alza la posta a 30mila euro per evitare un altro tiro. Valentina riflette: "Per un tiro… se troviamo i 300mila però… c’è quello 0 che mi dà fastidio, dobbiamo ballare", poi strappa l’assegno e prosegue. Pesca quindi un pacco legato a una persona cara che non c’è più: "Magari mi porta fortuna". Ma dentro ci sono 10mila euro. Segue un’altra proposta di cambio. Valentina si interroga: "Perché? Vuole levare o vuole aiutare?". Matteo è combattuto: "In questo momento è molto difficile, io un tiro però lo farei". Alla fine, è lei a decidere: "Non so cosa pensare. Sono tutti numeri significativi. Teniamo il pacco".

Quando tocca al pacco 17, in rappresentanza della Calabria, De Martino nota la contraddizione: Valentina è superstiziosa, ma lei chiarisce: "Gli altri numeri sono tutti significativi per me, ho messo davanti il cuore". La scelta si rivela vincente: nel pacco ci sono solo 10 euro. L’offerta che segue è la più alta: 40mila euro. Valentina è combattuta: "Io andrei avanti, questi soldi mi invogliano, però è tosta. Arrivata a questo punto con questi numeri, io non saprei neanche quale chiamare. Questi soldi mi farebbero molto comodo, quindi ringrazio il Dottore e accetto l’offerta".

Con i 200 euro e i 20mila euro fuori gioco, restano solo due pacchi: uno contiene i temuti 0 euro, l’altro i sospirati 300mila. Matteo è convinto che il loro pacco (il 18) sia vuoto, ma Valentina ha fede: "Vedo che siete d’accordo come sempre", scherza il conduttore. Il numero 18 e il 9 – l’altro pacco rimasto – rappresentano due date speciali: i giorni di nascita delle rispettive nonne, entrambe scomparse. Valentina rivela: "Una mattina ero a casa da sola e mi si è accesa la televisione alle 7 proprio sul canale 9". Alla fine, la rivelazione: il pacco 18 conteneva i 300mila euro. Ma la delusione è mitigata dalla certezza di tornare a casa con 40mila euro: un bel premio, seppur lontano dal massimo.