Morte Gene Hackman, guerra per l'eredità da 90 milioni: perché è decisiva l'ora del decesso

02 marzo 2025 a

a

a

La morte di Gene Hackman continua a essere avvolta nel mistero. L’attore 95enne, come ormai è noto, è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua residenza di Santa Fe, accanto al corpo della moglie e a uno dei loro tre cani. Gli investigatori, che inizialmente avevano valutato l’ipotesi di un’intossicazione da monossido di carbonio, hanno poi escluso questa pista, concentrando ora la loro attenzione su alcune pillole ritrovate vicino alla moglie di Hackman, Betsy Arakawa. Parallelamente, è in corso un’analisi approfondita di cellulari e documenti nella speranza di ricostruire la dinamica e le cause dei decessi. Tra le ipotesi più accreditate quella del doppio suicidio o della doppia morte contemporanea, anche se statisticamente lo scenario appare davvero irrealistico.

Oltre alle indagini, resta aperto anche il delicato capitolo dell’eredità di Hackman, un patrimonio stimato intorno ai 90 milioni di dollari, il cui destino è ancora incerto. Un elemento chiave per la divisione dei beni è rappresentato proprio dall’esatto momento della morte di Betsy Arakawa.

Sebbene le autopsie debbano ancora fornire risposte definitive, un dettaglio tecnico potrebbe rivelarsi cruciale: il pacemaker dell’attore ha smesso di funzionare il 17 febbraio, data che potrebbe coincidere con il suo decesso. Se così fosse, diventa fondamentale stabilire se la moglie sia deceduta nello stesso giorno o successivamente.

Ecco quando è morto Gene Hackman, la conferma dal pacemaker: il caso ora è sconvolgente

Infatti secondo quanto previsto dalla cosiddetta "Simultaneous Death Act", nel caso in cui due persone muoiano a meno di 120 ore di distanza l’una dall’altra, vengono considerate legalmente decedute "nello stesso momento". Questo scenario comporterebbe la spartizione del patrimonio tra gli eredi diretti di Hackman. Qualora invece la Arakawa fosse morta più di cinque giorni dopo il marito, si aprirebbe la strada a una redistribuzione dei beni che coinvolgerebbe anche i suoi eredi diretti.

A stimare il valore complessivo delle ricchezze accumulate da Hackman nel corso della sua carriera è stato il portale Bioscops.com, secondo cui, tra liquidità e proprietà immobiliari situate tra la California e il New Mexico, il patrimonio dell’attore al 2024 ammonterebbe a circa 90 milioni di dollari. Oltre al mistero e alla tragedia, dunque, si profila una battaglia legale per un patrimonio inestimabile.