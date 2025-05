Inter-Barcellona, Zamorano da brividi: "Sono sicuro"

Milano è in pieno fermento nerazzurro. Dopo l’1-1 dell’andata al Camp Nou, l’Inter si prepara a ospitare il Barcellona in un San Siro infernale. La semifinale di ritorno di Champions League promette scintille: da una parte la voglia di ritornare alla finalissima, dall’altra la potenza tecnica e il palleggio asfissiante della squadra di Xavi. La città ci crede, la squadra è concentrata, e l’atmosfera è quella delle grandi notti europee. A leggere la sfida ci ha provato anche Lele Adani, che ha detto la sua a Viva el Futbol. L’ex difensore nerazzurro non nasconde le insidie del match: “Contro il Barça devi stare bene fisicamente, e voglio vedere come sta Lautaro. Ho paura che dopo due-tre scatti possa calare. Sarà uno scontro di stili: loro dividono il campo in due e giocano in una metà sola. Questo obbliga l’Inter a difendersi a lungo. Se sarà costretta a rifare la stessa partita dell’andata, servirà qualcosa in più in ripartenza - ha rimarcato -. Tre contropiedi non bastano, ce ne vogliono sei. La qualità del Barça impone di alzare il livello", ha sentenziato Adani, il quale, insomma, si mostra ottimista ma non troppo.

Più fiducioso, ma consapevole dell’equilibrio in campo, è invece Ivan Zamorano, grande ex nerazzurro intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il cileno, che a San Siro ha lasciato ricordi indelebili, sottolinea quanto lo stadio stesso possa diventare l’uomo in più: "Vedo una partita molto aperta. Ci sono in campo tanti giocatori che possono cambiarla in un secondo. Ma l’Inter ha una risorsa in più: San Siro. L’energia di quello stadio può fare la differenza in sfide così tese", ha premesso.

