Gene Hackman, gli 'estremi rimedi' della moglie: "Come lo teneva chiuso in casa"

03 marzo 2025 a

a

a

I risultati preliminari dell’autopsia non hanno determinato come il premio Oscar Gene Hackman e sua moglie siano morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico, ma hanno escluso che siano stati uccisi da avvelenamento da monossido di carbonio.

Lo ha riferito lo sceriffo che conduce le indagini. Le condizioni dei corpi rinvenuti mercoledì indicano che le morti sono avvenute almeno diversi giorni prima e non c’erano segni di omicidio. In una conferenza stampa, lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha dichiarato che l’esame iniziale del medico legale non ha mostrato segni di monossido di carbonio, un gas incolore e inodore prodotto da elettrodomestici da cucina e altri oggetti che bruciano combustibile. Quando si raccoglie in case poco ventilate, può essere fatale. Ma in questa storia ci sono diversi aspetti che non tornano. E pian piano affiorano anche grazie ai messaggi e ai racconti degli amici dell'attore: "La salute di Gene Hackman stava precipitando rapidamente".

Ecco quando è morto Gene Hackman, la conferma dal pacemaker: il caso ora è sconvolgente

Poi il racconto drammatico: "Gene non andava più in bici da almeno un anno - raccontano ancora gli amici - e la moglie Betsy Arakawa ha fatto del suo meglio per cercare di mantenerlo il più attivo e impegnato possibile, la pianista era in perfetta salute. Durante il Covid è stata molto protettiva, indossava sempre la mascherina". Non solo. Tmz scrive che la moglie Betsy era "molto attenta alla dieta". Quel che è certo è che Gene e Betsy vivevano da tempo isolati e senza contatti sociali: "Per via del Covid", ha spiegato alla Cnn l'amico e collaboratore di lui Daniel Lenihan. Barbara, la moglie di Lenihan, aveva visto Betsy "alcune settimane fa" nel negozio di design che avevano aperto assieme a Santa Fe: "Mai vista una coppia che andava d'accordo come loro. Frequentarli era una gioia". Poi la morte improvvisa. E tanti, tantissimi, dubbi.