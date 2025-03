Forum, Barbara Palombelli e il retroscena su Eleonora Giorgi: "Cosa mi ha detto nell'ultima telefonata"

03 marzo 2025 a

a

a

Nel giorno della morte di Eleonora Giorgi, a ricordare l'attrice c'è anche Barbara Palombelli. La giornalista ha aperto Forum proprio con una dolce dedica all'amica: "Tutta l’Italia piange la scomparsa di Eleonora Giorgi. Perché tutta questa commozione universale? Perché lei con il coraggio del racconto della malattia ha insegnato come affrontare i momenti difficili e le terapie dolorosissime e la lunghissima attesa di una morte certa".

Nella puntata in onda lunedì 3 marzo, la conduttrice di Rete 4 ha voluto raccontare ai telespettatori un retroscena alquanto commovente. Stando a Palombelli, nell'ultima telefonata intercorsa tra le due, l'attrice le ha detto: "Ricordati sempre e ricorda anche ai miei figli che siamo state delle ragazzine felici e avevamo tanti sogni e coraggio’. Questa la parola per ricordare Eleonora Giorgi e il suo lungo film di quest’ultimo anno e mezzo. Lei ha insegnato che fino all’ultimo giorno bisogna vivere bene, tant’è che lei ha voluto incontrare il nipotino Gabriele e si affacciava alla finestra della clinica. Ha vissuto una vita intensissima, tra successo e amori e ha dato speranza a tante persone ammalate. I malati di cancro sanno apprezzare tutto. Lei l’ha fatto passare a tutti questo messaggio e dobbiamo ringraziarla".

Eleonora Giorgi, il drammatico diario del figlio a La volta buona: "Difficile spiegare come sta"

Visibilmente commossa, Palombelli ha voluto parlare anche dei figli della Giorgi: Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Proprio quest'ultimo è opinionista della sua trasmissione: "Due ragazzi che sono un modello per tutti gli italiani. Io vorrei che loro fossero d’esempio a tutti coloro che non stanno bene. Avere due figli così davvero ti dà forza e coraggio e lei si è arricchita. Non ci lascia perché Mediaset la ricorderà con dei film. Noi ci siamo ancora e lei ci sarà sempre".