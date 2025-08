Sinner, la "provocazione" di Alcaraz: "Vuoi saperlo? Lo faccio prima, durante e dopo"

Rivali in campo, amici fuori. Questo secondo Carlos Alcaraz è il rapporto con Jannik Sinner. Almeno a parole, visto che chi ha buona memoria non avrà scordato il gelo dell'altotesino che al suo ritorno in campo dopo la squalifica per 3 mesi per doping aveva ammesso come fossero stati pochissimi i colleghi che gli avevano scritto per dargli la loro solidarietà dopo il patteggiamento con la Wada e lo stop. E tra quelli, non c'era lo spagnolo numero 2 al mondo.

Di sicuro, e questo è verissimo, quando si affrontano Alcaraz e Sinner hanno dimostrato sempre grandissimo rispetto e stima reciproca, senza scadere in gesti d'ira o recriminazioni anche in occasioni "caldissime" come le ultime 3 finali disputate: a Roma per gli Internazionali d'Italia, a Parigi per il Roland Garros, una maratona di 5 ore e mezza drammatica e già entrata nella leggenda del tennis, e a Wimbledon. Le prime due vinte dal 22enne di Murcia, la terza dal 24enne di San Candido.