Affari Tuoi, la mossa di Maria Josè scatena la polemica: "Stron***"

Non manca la consueta polemica al termine di Affari Tuoi. Accade anche venerdì 7 marzo, quando i telespettatori si scagliano contro la concorrente. A giocare è Maria José con la regione Umbria. La donna ha pescato il pacco numero 11 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla suocera Gabriella. Tra le due c'è fin da subito grande affinità. "Il nostro rapporto è tranquillo, mi racconta dinamiche che si presentano al lavoro e a casa" spiega a Stefano De Martino la signora mentre Maria ammette: "Avendo i genitori lontani da casa, lei è il mio punto di riferimento".

Quella della concorrente dall'Umbria è una partita che inizia in salita, salvo poi salvarsi all'ultimo. Il Dottore offre 25mila euro: "Mi aspettavo qualcosina in più…" commenta e Gabriella dà il suo parere: "Mi dispiacerebbe tornare a casa senza niente, però se te la senti vai avanti". Maria ricorda: "Io sono pazza per il 13, ma sono talmente legata a quel numero che potrei rimanere fregata. Non voglio tornare a casa a mani vuote. Nonostante sia coraggiosa, mi accontento e accetto l’offerta di 25mila euro". Maria e Gabriella scoprono che nel loro pacco, il numero 11, ci sono 20 euro. Un bel colpaccio che però scatena i social.

"Ecco…lo sapevo io che aveva 20 euro…e dalle offerte del dottore era abbastanza chiaro…ma questi concorrenti non capiscono niente…si parla di date e di stron**te e non si guarda alla strategia del dottore…", tuona un utente di X al quale fanno eco altri: "Sembrava più felice la suocera della vincita…", "Lo sapevo che aveva 20€. Le ha offerto spesso il cambio proprio per dirle guarda che non hai niente! Poi durante la partita offerte sempre basse", "Ma come mai cosi bassa l’offerta? Antipatia?", "Se non è andata fino alla fine le pa**e non le ha… Quindi anche basta con le menate".