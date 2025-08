Al Bano, "pizzino" a Carlo Conti: "Attendo garanzie"

Negli ultimi tempi, Al Bano Carrisi è tornato al centro del dibattito pubblico per la sua scelta di esibirsi in Russia, una decisione che ha suscitato numerose critiche. Il cantante ha cercato di chiarire le sue motivazioni durante le sue apparizioni a La volta buona e Pomeriggio Cinque News. Non è stata però solo questa scelta a far parlare di lui: nei mesi passati si è discusso molto anche della sua esclusione dal Festival di Sanremo, un’esclusione che ha lasciato il segno. Tanto che lo stesso Al Bano, visibilmente deluso, ha confidato di non voler più partecipare alla kermesse: una decisione definitiva? A LaPresse ha ammesso di non avere il Festival nei suoi pensieri in questo momento.

Durante la stessa intervista, l'artista pugliese ha però lasciato aperto uno spiraglio. Non ha escluso, infatti, di proporre qualche brano alla commissione artistica guidata da Carlo Conti, precisando però di voler ricevere delle rassicurazioni in merito: “Tuttavia attendo garanzie". Al Bano, che recentemente si è esibito anche davanti al pubblico russo in Liguria, ha poi aggiunto che non si lascerebbe scoraggiare da un’eventuale mancata selezione: “Se non mi vogliono non mi interessa nulla…”.