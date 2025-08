Reazione a catena, "regalate i soldi a tutti, stronz***": rissa dopo la puntata

Ma ancora una volta ad avere la meglio sono stati i Vota Antonio. I tre campioni si sono presentati all' Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 297 euro . Una miseria. Per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Pianta" e "Filtro". Dopo un minuto di acceso confronto, i campioni hanno azzardato: "Camera". Ma non era la risposta esatta: la soluzione era: "Camomilla" .

Intanto sui social, tanti telespettatori si sono fiondati su X per commentare la puntata: "Regalano soldi a cani e porci ma quando ce se mettono, so' stron*** pe' di' stron***", "Le altre volte hanno sbagliato loro, ma questa era la catena della follia!!!", "Che scifo di catena finale! Ma come si può? Ma per favore! Buuuuuuuuuu!", "Direi con questa arriviamo a tre serate consecutive in cui c'erano quattro o cinque risposte adeguatissime, includendo quelle proposte su Twitter...".