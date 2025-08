Il Volo, bufera sugli incassi: una (pesante) storia di soldi

È scoppiato un putiferio clamoroso dopo il concerto di Natale de Il Volo ad Agrigento, registrato però lo scorso 31 agosto. Italia Viva ha infatti sollevato alcune perplessità all’incasso devoluto in beneficenza: appena 42.239,65 euro, diviso tra cinque associazioni locali. "80 euro a biglietto, 300 posti, due serate. Ingresso previsto: 96mila euro in due giorni. Entrate effettive: meno della metà", ha spiegato Davide Faraone. Il deputato renziano ha poi sottolineato che il costo complessivo dell'evento sia stato di "1 milione 249mila euro per le casse pubbliche". Così è sorto il dubbio che alcuni biglietti siano stati regalati ad amici e parenti.

"I dati diffusi da esponenti politici a vario titolo sono totalmente inventati, frutto di un calcolo che non tiene conto della realtà delle cose - la versione del direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, che ha ospitato l’evento nel contesto di Agrigento capitale della cultura - Sarebbe bastato chiedere gli atti per evitare di diffondere l’ennesima fake news che mira a colpire Agrigento e che, spiace, trova ampio risalto sulla stampa senza che nessuno abbia mai ritenuto di accertare la veridicità dei fatti".