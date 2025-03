C'è Posta per te, Luisa sbugiarda Umberto davanti alla De Filippi: "Sai cosa ha fatto con mia madre"

09 marzo 2025 a

A C'è Posta per te, nella puntata andata in onda sabato 8 marzo si consuma la rottura definitiva tra Luisa e Umberto. Lui chiede di tornare con la sua ex dopo averla lasciata sull'altare. Una storia assurda che però Umberto vuole cancellare: "Non è stato facile per te, hai cercato in tutti i modi a farmi capire che quello che stavo facendo era tutto sbagliato. Forse l’ho capito quando mi hai chiamato in lacrime dicendo che avevi disdetto l’abito. Lì ho capito quanto ho fatto schifo. Se sono qui è per chiederti scusa e perché sento che tra di noi non è finita come dici, ci amiamo ancora. Negli ultimi mesi ci siamo visti, siamo stati insieme e il nostro amore si sentiva", afferma Umberto.

Lei lo gela: "Lui è un uomo che ha già avuto una seconda possibilità… “. E aggiunge “Mi ha dimostrato che non solo mi ha lasciato nei momenti difficili ma anche nei momenti felici".

Poi Luisa affonda il colpo: "Sono soddisfatta della mia vita, ho un lavoro che mi piace, se crollo ho una rete di amore alle mie spalle fortissima: la mia famiglia, i miei amici e i miei colleghi. Lui non c’è stato. Ha fatto una strage intorno a lui, ha fatto terra bruciata”. Infine il colpo finale: "Mi ha mollata una settimana dopo aver saputo di mia madre e del tumore che l'ha colpita. Di che parliamo...". Ovviamente busta chiusa.