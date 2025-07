Gigio Donnarumma, clamorosa rottura col Psg: "Se ne va, ecco dove"

L’eventuale addio di Donnarumma insomma appare sempre più probabile. Il Psg, inoltre, vuole evitare una nuova “situazione Mbappé”, con un top player che lascia a parametro zero dopo lunghi periodi da separato in casa per il "no" al rinnovo di contratto. In ogni caso, non sarà facile trovare una nuova squadra per il portiere ex Milan e della nazionale italiana. Secondo alcune fonti francesi, tra le squadre interessate ci sarebbero Manchester City e Manchester United. Più difficile, soprattutto per il prezzo del cartellino e per l'ingaggio, un ritorno in Serie A, nella "sua" Italia.