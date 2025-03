Verissimo, Scamarcio:"Ecco come vedo l'Italia da fuori", poi l'elogio della zappa

09 marzo 2025 a

a

a

Riccardo Scamarcio è stato ospite dell'ultima puntata di Verissimo andata in onda sabato 8 marzo. L'attore ha parlato di diverse cose, tra cui anche del suo rapporto con i colleghi raccontando la sua esperienza nel film "Modì - Tre giorni sulle ali della follia", diretto da Johnny Depp, Scamarcio ha spiegato: "Mamma ha sempre avuto una grande passione per Modigliani quindi, quando ha scoperto che avrei vestito i suoi panni, era orgogliosissima". L'attore ha, poi, aggiunto: "Io credo fermamente che tutto ciò che si desidera ardentemente, prima o poi, arrivi e io sto vivendo il mio sogno".

Riccardo Scamarcio ha anche parlato della figlia Emily che ha quattro anni: "Sta diventando grande, ora facciamo discorsi insieme. Quando ho girato con Johnny Depp, l'ho portata sul set e sono diventati migliori amici perché lei aveva visto tanti film in cui c'era lui. Emily l'ho desiderata tantissimo, l'ho proprio voluta ed essere padre è bellissimo. I bambini sono incredibili, ti fanno tornare piccolo". Poi alla Toffanin che le ha chiesto come vede l'Italia da fuori, la risposta è stata critica: "Si potrebbe fare di meglio", è la bordata. Infine l'elogio della zappa: "La città, a lungo andare, mi soffoca e io ho bisogno della campagna, di tornare in mezzo alla natura, è come se il mio corpo si rigenerasse, ho questo legame forte con la mia terra e sono felice di questo. io parlo con il contadino come con Johnny Depp, anzi ho scoperto che ci sono persone che non sono mai uscite dal paese che, invece, hanno la mente più aperta di tanti altri che viaggiano, sono più genuine e anche dignitose. Io credo davvero che tutti dovrebbero vivere la campagna, zappare la terra perché per me ti insegna molto".