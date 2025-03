Mara Venier, "agguato" a Domenica In: entra Rita Rusic e cala il gelo

10 marzo 2025 a

La storia del cinema italiano nello studio di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In su Rai Uno. Stiamo parlando di Vittorio Cecchi Gori, ex-produttore cinematografico che ha dato lustro alla settima arte del nostro Paese. Con tanto di sorpresa, l’ingresso improvviso della sua ex-moglie e compagna di lavoro Rita Rusic.

Nel corso dell’intervista, Cecchi Gori ha riconosciuto alla Rusic un ruolo fondamentale nella crescita dei loro figli: “A Rita va il grande merito di averli educati meravigliosamente”. Meno lusinghe, invece, nell’ambito lavorativo, di produzione cinematografica: “Beh, qui ci sono delle visioni diverse…”. A quel punto Mara Venier fa la sorpresa a Cecchi Gori e chiama l’ingresso in studio proprio della Rusic.

La produttrice croata, ma naturalizzata italiana, ha subito punzecchiato l’ex-marito: “Mi voleva togliere subito i meriti del lavoro eh! È bugiardello, come tutti gli uomini sul lavoro. Invece è andata che quando ci siamo conosciuti chiaramente io stavo sempre in ufficio con lui, con il papà Mario". Il grande successo che ebbero insieme fu l’uscita nel 1997 de Il Ciclone, il film di Leonardo Pieraccioni, che fece il record d’incassi.

“Lui non voleva che facessi né l’attrice né la cantante, così mi sono dedicata ai giovani talenti”. Cecchi Gori annuisce: “Sì, sì”. Ricorda sempre la Rusic: “È stato una cosa enorme, ha battuto tutti i record. All'epoca, nel 1997, aveva battuto tutti i record di incassi di tutti i tempi nel cinema italiano. Il 17 febbraio arriva il compleanno di Pieraccioni e dico: 'Fagli un assegno di un miliardo'. Lui sbigottito: 'Sei sicura?'. E io: 'Sì'". La produttrice, infine, ricorda la reazione del regista: “Leonardo viene in ufficio, luci spente, grande sorpresa: gli diamo l'assegno pieno di zeri. Si era talmente emozionato, si è fatto mettere lo scotch sulla tasca dei pantaloni dove conservava l'assegno. Il giorno dopo è andato vestito così in banca per depositare l'assegno”.