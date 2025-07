Domenica In, il rifiuto di Gabriele Corsi? Ecco i due nomi per Mara Venier

I due nomi più chiacchierato a Viale Mazzini sono quelli di Enzo Miccio e Umberto Broccoli . Il primo è noto per la sua carriera da esperto di cerimonie e per la conduzione di Top – Tutto quanto fa tendenza su Rai 2. E, stando a quanto trapela, sembra essere un nome molto gradito alla stessa Mara Venier. Soprattutto grazie alla grande esperienza accumulata sul piccolo schermo.

Dopo il no di Gabriele Corsi , Viale Mazzini è alla ricerca di due volti che possano affiancare Mara Venier a Domenica In . In un primo momento, infatti, si parlava di una conduzione corale, ma con il cambiamento di progetto, il programma sembra essere destinato a un’altra forma. Ma poi Corsi si è tirato indietro, motivando la sua scelta con il cambiamento delle linee guida artistiche del programma, che ha reso la proposta iniziale non più aderente alle sue aspettative. Così la Rai ha dovuto pensare a un piano B.

Nella prossima edizione di Domenica In, in partenza a settembre, Mara Venier potrebbe avere due co-conduttori in studio....

Non si può dire lo stesso per Umberto Broccoli, un nome che non ha particolarmente entusiasmato Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, secondo quanto riportato, non sarebbe convinta della proposta, ritenendo che il suo ingresso non porterebbe un contributo fresco al programma. Ma nulla è stato ancora deciso.