Gene Hackman, a chi va tutta l'eredità dopo la morte: un cavillo clamoroso

Una morte di coppia “in solitudine” e ora un’eredità devoluta in beneficienza. Che la famiglia di Gene Hackman non fosse proprio di quelle tradizionali lo si capisce ogni giorno di più, dopo l’assurda situazione se n’è andata prima sua moglie e poi lui, inconsapevoli l’uno della scomparsa dell’altra. Marito e moglie hanno, però, vissuto consapevolmente cibandosi solo della reciproca compagnia e le disposizioni testamentarie lo dimostrano. Ai figli dell’attore non è andato nemmeno un dollaro.

Gene Hackman ha lasciato tutta la sua eredità, dal valore complessivo di circa 80 milioni di dollari, proprio a sua moglie Betsy Arakawa, con cui era sposato in seconde nozze dal 1991. I suoi figli, avuti dal precedente sodalizio con Faye Maltese, e che sono Christopher, 65 anni ormai, Elizabeth, 62, e Leslie, 58, non vengono mai citati né nella stesura del documento nel 1995 né nell’ultimo ritocco datato 2005. Arakawa è probabilmente morta l'11 febbraio per la sindrome polmonare da hantavirus, una malattia rara e potenzialmente fatale trasmessa dai roditori. Hackman, invece, sarebbe deceduto una settimana dopo, il 18 febbraio, per complicazioni cardiovascolari, con l'Alzheimer come fattore determinante.

Il 26 febbraio, le autorità del New Mexico hanno trovato i loro corpi insieme a quello di uno dei cani, Zinna, – morto di stenti – nella loro villa fuori Santa Fe, del valore di 3,8 milioni di dollari (3,2 milioni di euro). Ora c’è da capire l’iter da seguire, perché il medico legale ha stabilito, quindi, che la Arakawa è morta sette giorni prima del marito e sarebbero proprio i figli gli unici ad avere diritto sull'eredità in base alle leggi sulla successione americane. Per ora, nessuno dei tre ha assolutamente commentato tutto ciò che è filtrato attraverso i media. Una storia molto strana, una storia tipicamente americana.