Jannik Sinner, punto da fantascienza: sparisce dal campo

Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio al Cincinnati Open contro il colombiano Galàn, ma già in allenamento regala le prime magie. L’ultima sbracciata con il collega americano Tommy Paul è stata trsmessa addirittura in diretta sui canali ufficiali del circuito ATP. Sinner è apparso in formissima e ha giocato un paio di punti spettacolari, come se fosse già in finale. L’italiano, insomma, è pronto a difendere il titolo conquistato un anno fa. L’altoatesino, nelle immagini televisive, quasi esce dall’inquadratura, ma, in uno scambio in cui Paul sembra avere la meglio, ecco che Jannik piazza il colpo vincente da posizione impossibile.

Sinner ha già preso confidenza con i nuovi campi di Cincinnati, quest’anno in blu e non più in verde e si è allenato subito con Joao Fonseca. Con Alcaraz, invece, sono un breve incrocio tra amici che si raccontano le rispettive vacanze, piuttosto che parlare di “lavoro”. Poco importa, invece, il punteggio dell’allenamento con Paul, testa di serie numero 15, perché i due hanno giocato soltanto un’ora e poco più di un set. Tanto è bastato, però, per far sembrare Sinner già un gigante.

Queste, quindi, saranno le ultime ore di allenamento, misto a riposo, che anticipano l’esordio al torneo di Jannik che, dovesse passare il turno, si troverebbe di fronte il canadese Diallo e probabilmente agli ottavi ritroverebbe proprio Tommy Paul, oltretutto lui reduce da un infortunio. Ai quarti sarebbe stellare un derby italiano con Musetti, che ha bisogno di ritrovare smalto dopo l’ultimo periodo opaco. In semifinale uno tra Fritz, Rune e Cobolli, per un altro derby incredibile. E, infine, un’altra finale contro Alcaraz? È il sogno di tutti i tifosi e gli appassionati di tennis, le stelle di questo sport oggi sono solo loro due.