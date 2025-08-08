Carlos Alcaraz, com'è "ridotto" dopo 3 settimane a casa: la rivelazione

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono ritrovati a Cincinnati e il clima è stato quello di due amici che si rivedono dopo le vacanze. Il loro affetto è sincero, tangibile, e nel video che li mostra sorridenti durante uno scambio di battute, sembrano più due compagni di scuola che i due dominatori del tennis mondiale. “Che hai fatto in vacanza?”, chiede Alcaraz. “Niente di speciale”, risponde Jannik. “Io mi sono annoiato”, confessa Carlos, che ha trascorso l’estate tra casa e sud della Spagna. Sì, le vacanze sono belle, ma il tennis manca, e tanto. Tre settimane di relax che, in definitiva, lo hanno stuccato.

E così i due campioni sono pronti a ripartire, di nuovo uno accanto all’altro, con un obiettivo comune: vincere. Dopo tre finali consecutive (Roma, Roland Garros e Wimbledon), chissà che non ci sia anche la quarta, proprio in Ohio. Intanto, il torneo di Cincinnati rappresenta un crocevia importante per entrambi. Alcaraz ha la possibilità di avvicinarsi in classifica Atp: con pochi punti da difendere tra questo torneo e gli US Open, può accorciare il divario. Sinner, invece, affronta settimane cruciali: i 3.000 punti vinti un anno fa pesano come due cambiali da onorare, e la pressione sarà inevitabilmente alta.