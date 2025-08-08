Daniele Capezzone, la rasoiata: "Toh, rispunta Pif per dirci che è tutto un disastro..."

Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone. Oggi, venerdì 8 agosto, "sono quattro i temi a dominare sui giornali. Per un verso ancora la vicenda-Almasri, derubricata a vicenda-Bartolozzi. Dato per scontato che il Parlamento negherà l'autorizzazione a procedere per gli esponenti del governo, il punto interrogativo ruota attorno a una possibile inchiesta sulla capo di gabinetto del Guardasigilli, Giusi Bartolozzi, non coperta da immunità parlamentare", premette il direttore editoriale di Libero. "Ma una legge del 1989 spiega che la garanzia potrebbe essere estesa a chi ha agito in concorso con ministri ed esponenti del governo. Il tutto lo conferma il costituzionalista Azzariti sulla Stampa, uno per certo non molto vicino al governo".

"Secondo tema - prosegue Capezzone -, il ponte e la grande gufata della sinistra. Oggi è il giorno in cui si chiamano i siciliani per dire che è un disastro: ecco Pif, sulla Stampa. Poi la mafia, vedi Busia su Repubblica".

"Poi abbiamo un terzo e un quarto tema, ma sono i due più importanti della giornata a livello mondiale, le due faccende di politica estera. Potrebbe esserci la prossima settimana un vertice Trump-Putin. Ma attenzione, c'è un doppio punto interrogativo: Trump spinge per un successivo incontro a tre con Zelensky, prospettiva che non piace a Putin. Secondo interrogativo: cosa può venir fuori da questo incontro? Regna lo scetticismo".

"Poi Gaza - ricorda il direttore -: ieri la riunione del gabinetto di guerra israeliano. La decisione è procedere al tentativo di blitz per liberare gli ostaggi, poi un piano di occupazione che potrebbe richiedere dei mesi. Ma Netanyahu ha fatto sapere che Israele non vuole gestire Gaza, ma consegnarne la gestione a una forza araba: aspetto che mi pare molto interessante ma che non viene valorizzato da molti quotidiani", conclude Daniele Capezzone. E ora, buona rassegna a tutti!