Fiorello, una talpa dietro al colpo da 300mila euro nella sua casa?

Per Fiorello, questa volta, non c’è proprio niente da ridere. Il popolare showman della tv e della radio italiana è stato, infatti, vittima di un episodio di furto in casa propria, in via della Camilluccia a Roma. I ladri sono entrati in casa e hanno portato via un bottino dal valore complessivo di circa 300mila euro. Ad agire, molto probabilmente, una banda di ladri esperta, che ha agito a colpo sicuro e non ha lasciato alcuna traccia. Al momento del furto, Rosario Fiorello era in vacanza insieme alla sua famiglia e la scoperta l’ha fatta la domestica, che aveva in consegna le chiavi dell’abitazione. Tra gli oggetti spariti ci sono, ovviamente, molti beni preziosi, tra cui monili in oro, collane esclusive, pietre preziose e diversi orologi.

La banda è entrata in casa attraverso una porta-finestra, dopodiché ha rovistato in tutte le camere, lasciando dietro di sé caos e devastazione, arraffando ogni cosa. La polizia scientifica si sta occupando delle indagini, anche se al momento non ci sarebbero elementi utili ad identificare gli autori del furto, anche perché i malviventi potrebbero aver usato dei guanti in lattice per non lasciare impronte. La Squadra Mobile di Roma sta battendo piste già note, ipotizzando che il colpo possa essere opera di malviventi conosciuti per furti di alto livello.

E, vista la capacità di colpire a botta sicura, non si esclude nemmeno che, a favorire il colpo, possa esserci stata una talpa che abbia agevolato i ladri con informazioni preziose sugli spostamenti della famiglia Fiorello. Per lo showman, purtroppo, non è un episodio isolato, bensì addirittura il quarto episodio in cui degli sconosciuti si intrufolano in casa sua. Già nel 2008 Fiorello raccontò che era costretto a vivere “blindato” nella sua villa a causa di ripetuti tentativi di furto e di vivere in casa sua come “fosse in galera”. Ora, le forze dell’ordine battono a tappeto il mercato nero e quello della ricettazione, nella speranza che gli oggetti rubati saltino e fuori e si possa risalire ai colpevoli.