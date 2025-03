Enrico Vanzina, moglie derubata in casa: "Buongiorno, carabinieri. Mi apra"

17 marzo 2025 a

Guai a casa Vanzina. Federica Burger 85 anni, moglie del regista e sceneggiatore Enrico Vanzina, è stata truffata da una coppia di finti carabinieri venerdì, in tarda mattinata, a via Fontanella Borghese, a Roma. La donna, di origini tedesche, era nella sua casa quando ha ricevuto una telefonata da parte di sedicenti carabinieri che hanno invitato il regista a presentarsi in caserma per un incidente che avrebbe coinvolto un veicolo della famiglia.

La donna è così rimasta sola in casa. Poco dopo un finto maresciallo si è presentato presso l’abitazione della donna e dicendole che era necessario saldare subito il danno l’ha convinta ad aprire la cassaforte e a farsi consegnare diversi gioielli.

L’uomo, ricostruiscono fonti dei carabinieri, è poi fuggito. Quando Burger si è resa conto di essere stata truffata ormai era troppo tardi, perché il ladro aveva già fatto perdere le proprio tracce. La donna ha sporto denuncia. Indagini da parte dei militari dell’Arma. Una storia davvero triste che di fatto riaccende i riflettori sulle truffe agli anziani che in questi ultimi tempi stanno riempiendo le cronache. Bisogna sempre diffidare da telefonate con interlocutori fittizi come nel caso dei carabinieri fasulli.