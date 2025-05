Elisabetta Gregoraci, "mentre Briatore dormiva...": il raptus di gelosia

Non tutto è oro quel che luccica. Anche una vita come quella di Elisabetta Gregoraci può avere qualche difficoltà. Lei stessa ha voluto raccontare alcuni piccoli intoppi sul suo percorso: "A volte la bellezza può ostacolare, dobbiamo sempre dimostrare qualcosa", ha spiegato al Corriere della Sera. Come quella volta in cui è stata scartata per una pubblicità perché il suo viso avrebbe tolto "l'attenzione al prodotto". Ma anche la scelta di Elisabetta Canalis al suo posto come velina di Striscia la Notizia.

Al suo fianco però ci sono stati i suoi familiari: "La mia famiglia mi è sempre vicina". E tra loro c'è anche l'ex marito Flavio Briatore. Nonostante la separazione, i rapporti tra loro sono ottimi: "Ci vogliamo molto bene - ha assicurato la conduttrice -. Quando è stato male e l’hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo". Eppure negli anni la loro relazione è stata più volte messa in dubbio: "Parlano della differenza d’età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi".