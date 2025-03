La Volta Buona, Manuela Arcuri su Gabriel Garko: "Prima delle punturine..."

21 marzo 2025 a

Una delle donne più belle d'Italia che parla di quello che è - o meglio: era - uno degli uomini più belli d'Italia. A La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 2, è stata ospite Manuela Arcuri. All'attrice sono state mostrate due foto di Gabriel Garko, suo ex fidanzato. Una prima delle cosiddetti "punturine"; l'altra dopo gli interventi estetici. E la padrona di casa ne ha subito approfittato per domandare alla dea in studio quale delle due preferisse.

"Tu sei stata insieme a Gabriel Garko prima delle punturine. Ti piaceva più prima o adesso?", ha domandato Caterina Balivo. A quel punto, Manuel Arcuri - con occhi sognanti - ha intrapreso un viaggio nei proprio passato amoroso, ricordando ai telespettatori di Rai 2 come fosse Gabriel Garko ai tempi in cui erano una delle coppie più chiacchierate d'Italia. "Prima Gabriel Garko era bellissimo. Era veramente uno degli uomini più belli che io abbia mai incontrato nella mia vita - ha ammesso -. Era veramente da fermarsi, cioè passava in mezzo alla strada e non potevi girarti e non guardarlo".

Una volta spiegato al pubblico in studio cosa significasse trovarsi Gabriel Garko di fronte sulla propria strada, Caterina Balivo ha punzecchiato la sua ospite ricordandole che lei si era fermata eccome "Tu ti sei fermata e ti sei anche fidanzata...", ha detto. "Eh certo!", ha chiosato Manuela.