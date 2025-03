Alessia Marcuzzi dalla Venier: "Imbarazzante, chi prendono per il c***o?", si scatena l'inferno

23 marzo 2025 a

Non si esce vivi dal Festival di Sanremo. E nemmeno da Domenica In. I ferocissimi telespettatori del salotto di Rai 1 sono duri tanto con la conduttrice Mara Venier quanto con Alessia Marcuzzi, protagonista dell'ultima serata all'Ariston (con tanto di abbraccio con Zia Mara, che allora era seduta in prima fila) e ospite di oggi. Sui social, i commenti in tempo reale sono impietosi, anche se c'è qualcuno che prova a difendere la splendida 50enne romana.

C'è chi parla di "intervista riabilitante post Sanremo per Alessia versione seria e matura". Altri azzardano: "Il vestito della Marcuzzi come la tuta grigia della Ferragni". E ancora: "Oggi seria e trattenuta la Marcuzzi. Ma a Sanremo cosa aveva preso?".

Il tenore generale è quello degli sfottò per l'apparizione sanremese di Marcuzzi, già a suo tempo giudicata sopra le righe: "Bella figura a Sanremo", "Alessia è stra***ga, simpatica, divertente, ma a volte sembra che strabordi risultando finta", "Mi piace la schiettezza di Alessia e ho tante aspettative per il suo programma, domani lo vedrò sperando di divertirmi", "La Marcuzzi a Sanremo 25 è stata a dir poco imbarazzante. Punto. Può dire quello che vuole!". "Alessia criticata perché donna non ha fatto assolutamente niente di male a Sanremo quando Blanco distrusse il palco invece ebbe molti sostenitori segno che a un uomo è concesso tutto".

Mara Venier insultata, l'intervista ad Alessia Marcuzzi diventa un caso: "Spaventosa", caos a Domenica In

"Ma quale simpatica e scanzonata. Sembrava fuori di testa", scrive un telespettatore. "Ale' sta parte della bambinona scalmanata un po' pazzarella anche bastaaaa... inopportuna assai", "Dopo la figura di mer***a a Sanremo la definiscono volto di punta dell azienda? Ma come sono messi?", "Ogni volta che la vedo mi mette buon umore. Grazie mille!".

Infine, non poteva mancare l'angolo del sospetto e del complotto: "Una che vuole proteggerti realmente non manda in onda la figura di mer***a che hai fatto a Sanremo... con la scusa di non rendersene conto eh, tutte ingenue... pensano di prendere per il c***o la gente".