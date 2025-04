Collasso sul palco per Santana

Ancora un malore per Carlos Santana, che l’altroieri è stato costretto a rinviare un concerto a San Antonio in Texas. Il celebre musicista è stato portato in ospedale in osservazione a causa di uno stato di disidratazione.

«È con profonda delusione che devo informarvi che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato», ha dichiarato Jensen Communications. «Il signor Santana si trovava sul posto (il Majestic Theatre, ndr) per prepararsi allo spettacolo di stasera quando ha avuto un episodio che è stato identificato come disidratazione. Per eccesso di cautela e per la salute del signor Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la più prudente. Sta bene e non vede l’ora di tornare presto a San Antonio e di continuare il suo tour negli Stati Uniti. Grazie mille a tutti per la comprensione. Lo spettacolo sarà riprogrammato a breve».

Il concerto faceva parte del Oneness Tour del musicista 77enne. Un episodio analogo si era verificato nel luglio del 2022 in un concerto in un auditorium all’aperto nel Michigan, negli Stati Uniti. Santana aveva iniziato da circa 40 minuti del suo concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, Michigan, a nord-ovest di Detroit, quando è svenuto e ha dovuto ricevere cure mediche nel locale. Circa venti minuti dopo, l’artista è stato portato via dal palco su una barella.