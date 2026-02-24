Sanremo, l'uomo del finto suicidio con Baudo? Ecco che fine ha fatto

Nel giorno del via all'edizione di Sanremo nel nome di Pippo Baudo, come dimenticarsi di Pino Pagano. Era il 23 febbraio 1995, "la sera nella quale ho inscenato il tentativo di suicidio a Sanremo cercavo notorietà, volevo lavorare nel mondo dello spettacolo. Non era vero che ero disoccupato, certo non me la passavo benissimo e adesso forse mi va anche peggio ma non ero così disperato da volermi uccidere. Una cosa è certa, mi sono pentito di quel gesto compiuto a 38 anni. Non lo farei più". Alla conduzione ai tempi proprio Baudo con il quale, dopo quanto accaduto, non si parlarono più.

D'altronde il suicidio era tutta una finta: "Contattai dei giornalisti in Rai che conoscevo ai quali avevo parlato della mia voglia di fare successo e mi suggerirono di compiere quell’azione. Non sono mai stato pagato, solo Baudo mi ha dato 500mila Lire 'per un cappuccino' e per aiutarmi: anche se non è con lui che avevo preso gli accordi e ancora adesso non so se all’epoca sapeva che era stato organizzato tutto a tavolino. Certo, appena è venuto fuori si è dissociato".