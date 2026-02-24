Sanremo 2026, siluro di Katia Ricciarelli su Carlo Conti: "Festival per Pippo Baudo. Ma poi..."

"Un invito all’Ariston ci stava. Ho passato 18 anni della mia vita insieme a Pippo Baudo. Sarei stata felice di ricordarlo”: Katia Ricciarelli lo ha detto all'Adnkronos, lanciando una stoccata al direttore artistico e conduttore della kermesse, Carlo Conti. Questa edizione del festival sarà interamente dedicata al conduttore scomparso ad agosto dell'anno scorso. In conferenza stampa, Conti si è commosso nel ricordare Pippo Baudo perché sarà il primo anno senza di lui. Inoltre, ha dedicato il suo camerino alla sua memoria e ha chiamato con sé alcuni degli artisti che lui ha scoperto in primis.

Probabilmente anche per questo la Ricciarelli pensava di essere invitata. “Onestamente me lo sarei aspettato, così come mi aspettavo tante altre cose che non sono avvenute. Si vede che per loro i 18 anni di vita con Pippo sono sciocchezze che non contano. In realtà, io lo ricordo sempre con tanto affetto, perché tutti abbiamo i nostri difetti, ma era un uomo e un artista grandissimo, quindi sarei stata felice di essere lì”, ha aggiunto l'artista.