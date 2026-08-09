John Goodman? Beccato al supermercato: com'è adesso

John Goodman, celebre interprete de Il grande Lebowski e I Flintstones, è tornato al centro dell’attenzione per il suo radicale cambiamento fisico. L’attore, 74 anni, è apparso molto dimagrito e sorridente in una foto pubblicata su Instagram da David DeLuise, che lo ha incontrato casualmente tra le corsie di un supermercato e ha deciso di scattare un selfie insieme a lui.

DeLuise ha accompagnato l’immagine con un messaggio affettuoso: "Lui era la mia infanzia!! Una leggenda! Adoro poterlo dire a qualcuno. Se lo conosci, lo sai". La fotografia ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, molti dei quali hanno faticato a riconoscere Goodman. L’attore è alto 1,88 metri e in passato era arrivato a pesare circa 180 chili. Negli ultimi anni, però, ha intrapreso un importante percorso di cambiamento, arrivando a perdere circa 90 chili.

La trasformazione è iniziata intorno ai suoi 50 anni, quando Goodman ha deciso di modificare radicalmente le proprie abitudini. Tra le scelte adottate ci sono una maggiore attenzione all’alimentazione, il ricorso alla dieta mediterranea e una regolare attività fisica. L’attore ha inoltre ridotto drasticamente il consumo di alcol e zuccheri. Parlando dell’alcol, Goodman aveva ammesso che il consumo "stava diventando troppo". In un’intervista rilasciata ad ABC News nel marzo 2016, l’attore aveva anche riflettuto sul rapporto tra alimentazione e dipendenza, evidenziando una possibile analogia tra la tendenza a mangiare troppo e l’alcolismo. "Credo che si cerchi di colmare un vuoto che non può essere riempito se non con cose positive", aveva spiegato Goodman, sottolineando così anche la dimensione personale del percorso che lo ha portato a cambiare stile di vita.