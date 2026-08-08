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4 di sera, Senaldi azzera Angelo Bonelli: "Con lui al governo farà meno caldo?"

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sabato 8 agosto 2026
4 di sera, Senaldi azzera Angelo Bonelli: "Con lui al governo farà meno caldo?"

2' di lettura

Fa caldo, governo ladro. Le alte temperature di quest'estate stanno mettendo a dura prova gli italiani. E qualcuno a sinistra sta cercando di sfruttare l'ondata di calore per tentare di accaparrarsi qualche voto in più in vista delle prossime elezioni. Primo fra tutti Angelo Bonelli. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra ha attaccato Giorgia Meloni perché secondo lui la premier non starebbe facendo nulla per arginare il caldo. Come se la leader di FdI potesse modificare le condizioni atmosferiche. Ma tant'è. 

A 4 di sera, il programma di approfondimento politici di Rete 4, è stato ospite Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero ha parlato proprio di questo atteggiamento del co-portavoce dei Verdi, mettendo in luce tutta l'assurdità delle sue affermazioni. "Credo che una parte della politica voglia sfruttare il fatto che in tutto il mondo fa caldo per vincere le elezioni in Italia - il pensiero di Senaldi -. E questo secondo me è piuttosto stravagante perché, insomma... io capisco che in campagna elettorale si fa ogni genere di promessa, ma io non credo che gli elettori italiani possano pensare che se al governo ci va Angelo Bonelli la prossima estate faccia meno caldo. Però lui è molto convinto di questo e magari qualcuno gli crede anche".

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