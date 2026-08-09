Jannik Sinner, terapia con onde d'urto: cosa rischia adesso

Jannik Sinner continua a lavorare per recuperare dal problema al ginocchio destro, mentre si avvicina il momento della decisione sulla sua partecipazione al Master 1000 di Cincinnati. Il tennista è stato fotografato dai tifosi al J Hotel di Torino, sorridente e apparentemente tranquillo nonostante il problema fisico che lo ha portato prima al J Medical, poi a Milano dal dottor Melegati e successivamente ancora al centro medico torinese.

Sinner sta seguendo anche un trattamento di fisioterapia con onde d’urto, utilizzato per contribuire a ridurre l’infiammazione dell’articolazione. Non avrebbe comunque interrotto gli allenamenti, ma il tempo per decidere si sta esaurendo: il sorteggio del tabellone di Cincinnati è previsto per le 20 di mercoledì sera, ora italiana. Il torneo rappresenterebbe un appuntamento importante anche sul piano della classifica. In assenza di Carlos Alcaraz, che ha deciso di prolungare la convalescenza, Sinner sarebbe infatti testa di serie numero uno.

Il dilemma riguarda soprattutto la gestione del calendario. Da una parte c’è la possibilità di partire per l’Ohio, affrontando il caldo umido di Cincinnati e utilizzando il torneo come test sul cemento americano. Dall’altra, il team potrebbe scegliere di proseguire le cure e rinviare la partenza, concentrando tutte le energie sull’Open Usa, al via il 30 agosto.

La decisione verrà discussa con il gruppo di lavoro e con i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ma l’ultima parola spetterà a Sinner. Sullo sfondo c’è la necessità di tutelare una carriera ancora lunga, evitando sia una possibile ricaduta sia nuovi problemi legati al caldo, già affrontati in passato.