La quarantena in famiglia non è poi così male

Maurizio Costanzo 04 marzo 2020 a

a

a

Intorno alla brutta storia del coronavirus, vengono fuori episodi incredibili. Ad esempio, per il fatto che in molte zone d’Italia la gente preferisce rimanere in casa, i Luna Park stanno andando deserti e quindi hanno scritto al Ministro dei Beni Culturali Franceschini per chiedere lo stato di crisi. A Tossignano, in provincia di Bologna, la Festa della Polenta è stata annullata, come già nel 1630. Di positivo c’è che uno stabilimento di Ancona che fabbrica amuchina sta assumendo nuovo personale. Solo in un paese del Veneto, una famiglia ha dimostrato contentezza per i provvedimenti, affermando che è bello passare la quarantena in famiglia.