Di cosa parleremo una volta finita la pandemia?

Maurizio Costanzo 29 aprile 2020 a

a

a

Sfogliando i giornali e guardando molto la televisione, mi sono domandato: ma quando per fortuna il coronavirus scenderà fino a sparire, di cosa parleremo? Ci rendiamo conto che parliamo del contagio o dei provvedimenti per combattere il medesimo? Sento dire che stanno studiando un modo per non far uscire gli anziani da casa. Per carità, ma chi glielo dice al Presidente Mattarella che non deve uscire dal Quirinale? E chi trattiene in Senato o alla Camera deputati e senatori settantenni? Riflettiamoci bene, perché è vero che gli anziani sono stati i più colpiti dal coronavirus, ma è altrettanto vero che a migliaia sono morti nelle Case di Riposo o di Cura di mezza Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.