Niente museruole, molte mascherine e i cani ridacchiano

15 maggio 2020 a

a

a

Rimango sull’argomento che è motivo di discorso perenne in famiglia o sul lavoro: la pandemia. Tutti ormai, anche per strada, portano la mascherina, anche quelli che accompagnano i cani a fare una passeggiatina e i loro bisogni. Immagino che i cani, di qualunque razza, ridacchino guardando i padroni o le padrone con la mascherina in quanto per anni loro sono stati costretti alla museruola e nessuno ci faceva caso. Adesso le museruole non ci sono quasi più, mascherine molte e i cani, ripeto, ridacchiano. C’è un Dio per tutti in questa strana stagione che stiamo vivendo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.