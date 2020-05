La Fase 2? Nel dubbio, non faccio niente

Maurizio Costanzo 20 maggio 2020 a

Ho una qualche difficoltà ad orientarmi. In breve: non so come sedermi al ristorante. Non ho capito se fra me e altri ospiti dello stesso tavolo ci sarà il plexiglass. Non so se far crescere i pochi capelli che ho e fare a distanza di 40 anni il capellone. Non so quando potrò andare a trovare amici in altre Regioni. Nel dubbio, non faccio niente. Come se fossi sempre nella fase uno. Comincio a credere che quella adatta a me sarà la fase quattro o cinque. Penso anche di non essere il solo ad essere assalito dagli stessi dubbi. Per carità, una pandemia è una pandemia e infatti si dice: pandemia, pandemia canaglia.

