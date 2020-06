Le critiche alla Lombardia? Proviamo a fare uno sforzo e a sentirci italiani senza autocelebrarsi

03 giugno 2020 a

Ammetto che non capisco questa litigiosità tra Regioni. Se è per questo, non capisco nemmeno perché la Grecia, dopo tempo, riapre i confini a 29 paesi ed esclude l’Italia, temendo chissà cosa. Torniamo alle Regioni: il coronavirus è stato un bel motivo per tornare a fare Nord e Sud, per cui, in alcune regioni si è detto “siamo i migliori” e in altre si è scatenata l’aggressività verso la Lombardia e il Piemonte. Proviamo a fare uno sforzo, per una volta. Proviamo a sentirci italiani senza stare a criticare troppo la Lombardia e senza autocelebrarsi se nella propria regione i contagi sono stati pochi.

