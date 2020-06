Le critiche del governo alla maestra che fa lezione all'aperto sono incomprensibili

Maurizio Costanzo 12 giugno 2020 a

E’ nata una polemica su una maestra di Prato perché all’indomani dell’apertura dei parchi, dopo la fine del lockdown, ha ritenuto di raggruppare i suoi piccoli alunni all’aperto per riprendere tra di loro quel processo di socializzazione che a causa del coronavirus era stato bruscamente interrotto. Ha avuto il benestare dei genitori ma la sua iniziativa è stata personale e non è dipesa da un via libera del Governo. L’attenzione per la sicurezza dei più piccoli deve essere sempre alta ma mi chiedo il motivo di queste aspre critiche nei confronti dell’insegnante se i bambini stavano l’uno dall’altro alla giusta distanza. Qualche tempo fa, oggetto di polemiche fu un’altra insegnante di Prato: ma quella è un’altra storia.

