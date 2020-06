Se siam fermi siam contenti

Maurizio Costanzo 17 giugno 2020 a

In queste ore hanno riaperto quasi tutte le frontiere. Non ricordo a che numero di fase siamo, comunque ci si può muovere andando in giro per l’Europa o forse anche altrove. La domanda che sorge spontanea è: “ma dove andiamo?” e “perché andiamo?” Non credo possa essere, il turismo, l’unica spinta. Mi viene in mente che, forse, giriamo, andiamo per farci vedere, per dire che esistiamo, che il covid non ci ha bruciato le ali e che faremo, diremo, incontreremo. Un mio lontano parente, molto anziano, raccomandava: Quando incontri qualcuno, digli che l’hai pensato. E lui è contento. Così la fase 3: possiamo girare, ma, anche se siamo fermi, siamo contenti.

