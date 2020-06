Emilio Fede arrestato? Ma è pieno di camorristi e mafiosi che escono dal cercere

Maurizio Costanzo 26 giugno 2020 a

In ritardo, ma non posso tacere su quanto avvenuto ad Emilio Fede. Le cose stanno così: Emilio Fede è a Milano, agli arresti domiciliari, ma per festeggiare i suoi 89 anni vuole raggiungere la moglie a Napoli. Lo dice ai Carabinieri, probabilmente sbaglia nel non aspettare il parere del Giudice di Sorveglianza. Parte, va a Napoli e mentre sta pranzando con la moglie, arrivano i carabinieri e lo fermano, riportandolo comunque agli arresti domiciliari. Emilio Fede ha 89 anni. Intanto, molto più giovani escono dalle carceri in anticipo camorristi, mafiosi e quant’altro. Auguri Emilio per i tuoi 89 anni in attesa dei 90.

