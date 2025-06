Federica Pellegrini, "non è facile": crisi con Matteo?

"Si attraversano diverse fasi. Non si nasce imparati. Ci sono state fasi più complicate e altre meno. Ho avuto un parto molto difficile per cui i primi due mesi sono stati tosti. È bello però vedere mia figlia diventare, giorno dopo giorno, indipendente". Questo è un piccolo estratto dell'intervista di Federica Pellegrini a Verissimo. Silvia Toffanin non vuole lasciare il suo pubblico affezionato senza il consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Così ha deciso di mandare in onda una serie di repliche delle migliori ospitate.

La divina ha parlato della sua nuova vita in veste di mamma: "Ci vuole tanta pazienza. Da un giorno all'altro ti cambiano le priorità. Oggi per me togliere del tempo a mia figlia è un peso grandissimo. Da quando è nata, lei è la mia priorità, ma è avvenuto tutto naturalmente". Stesso discorso anche per la vita di coppia con Matteo Giunta: "Non è facile. Con la frenesia dei tempi di oggi, una coppia di giovani può avere delle difficoltà. Diventare genitori non è proprio una passeggiata. Devo ammettere che ci manchiamo perché, lavorando entrambi, non è sempre facile ritagliarsi dei momenti per noi due".