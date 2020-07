Morricone e l'intitolazione Auditorium del Parco della Musica a Roma? Cosa buona e giusta

Maurizio Costanzo 19 luglio 2020 a

a

a

Sono passati alcuni giorni dalla scomparsa del Maestro Ennio Morricone. Era romano, Ennio, anzi trasteverino. Vorrei, perciò, che l’iniziativa della Sindaca Raggi, cioè di intitolare l’intero Auditorium del Parco della Musica a Morricone, proceda positivamente. Se non fosse così, vorrei conoscere chi, in Consiglio Comunale, si è detto contrario a intitolare il Parco della Musica al grande musicista scomparso. Se non viene intitolato il Parco della Musica a Morricone, apro una sottoscrizione al fine di verificare a chi sono intestati, a Roma, altri luoghi pubblici. Al di là di tutto, Morricone rimane sempre Morricone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.