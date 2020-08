Finirà agosto, tornerà settembre e poi l'autunno

06 agosto 2020 a

Siamo in agosto, quindi, puntualmente, assisteremo alla situazione tipica dei primi d’agosto. Gli ingorghi di traffico. L’improvviso maltempo che coglie di sorpresa il vacanziero appena partito. L’improvviso sciopero dei distributori di benzina lungo le autostrade che garantiscono lunghe file sotto il sole e qualche politico che, per non perdere l’allenamento, si lascia andare a dichiarazioni non sempre attendibili. Finirà agosto, tornerà settembre e ci avvieremo verso l’autunno. Molte cose cambieranno, ma non tutte, perché, come diceva Flaiano, alla nazionalità bisogna rassegnarsi.

