Oltre a Greta qualcuno dovrebbe occuparsi del clima: l'Italia rischia il disastro

09 agosto 2020

Avrete letto di quel ghiacciaio che, sopra a Courmayeur, rischia da un momento all’altro di venir giù. Sono state evacuate alcune case, ma non è stato evacuato ancora il problema di come il clima sia cambiato e stia cambiando. Il riscaldamento di tutto porta anche ai ghiacciai, dove trascorrono la vita i pinguini e le foche, che rischiano di cominciare a sciogliersi. Questo vuol dire che i fiumi s’ingrossano e il mare s’ingrossa con i fiumi. Di qui, essendo l’Italia circondata per tre quarti dal mare, possono succedere disastri. Al di là di Greta, c’è qualcuno di buone intenzioni che vuol preoccuparsi delle questioni climatiche e dei rischi che tutti corriamo?

