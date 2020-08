Buon Ferragosto, ma io ripenso a quel cavallo

Maurizio Costanzo 15 agosto 2020 a

Ritorno col pensiero a quel cavallo che qualche giorno fa, stremato dal caldo e dalla fatica, è morto nei pressi della Reggia di Caserta, dopo aver trainato per ore un calesse con turisti. Grande tenerezza per quel cavallo come per tutti i suoi amici di razza che, con il caldo, girano per Roma con le tradizionali ”botticelle”. Ancora non esiste, purtroppo, un sindacato degli equini ai quai i cavalli potrebbero rivolgersi per garantirsi tot ore di lavoro, vitto e alloggio. Non è il primo caso di un cavallo che muore per il caldo e la fatica. Probabilmente si esagera, vedendoli così possenti. Ai cavalli, ma principalmente a tutti voi, molti auguri di Buon Ferragosto.

